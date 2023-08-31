المستشار أمير يعقوب: طلبت الإشراف على الانتخابات في العريش لتأكيد سيادة الدولة

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، والمصاب في الحادث الإرهابي بالعريش عام 2015، إن توزيع القضاة للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء يكون «اختياريا»، بناء على طلب يتقدم به القاضي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «تقدم بطلب للإشراف القضائي في العريش عام 2015، حتى لا يقال إن القضاة يخشون الذهاب إلى العريش».

وذكر أن «دفع القضاة المشرفين على الانتخابات إلى طلب الذهاب إلى شمال سيناء، هدف وطني يؤكد سيادة الدولة على سيناء، ويمنع الإرهابيين من تحقيق هدفهم».

وروى أنه لم يخبر أهله عندما طلب الذهاب للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء، وحرص على أن تتم كل مظاهر الانتخابات في شمال سيناء مثل بقية محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن «القوات المسلحة تلقت القضاة المشرفين على الانتخابات في العريش في 2015، وأمنت انتقالهم للعريش ووفرت لهم كل وسائل المساعدة».

وذكر أن «القضاة توجهوا صباحا إلى لجانهم في العريش، بوسائل نقل وفرتها القوات المسلحة، وبدأوا في تفقد اللجان»، مضيفًا: «مر اليوم الأول للتصويت دون مشكلات، وكانت شمال سيناء من أعلى نسب التصويت في الجمهورية كلها، وهو ما بعث برسالة تحد من المواطنين للإرهاب».