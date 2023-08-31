رئيس جامعة حلوان: نسعى لبناء جسور التعاون المشترك مع جامعة 15 مايو لخدمة الطلاب والتطوير والشراكة

التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ناجح جلال رئيس مجلس أمناء جامعة ١٥ مايو، الدكتور محب الرافعي نائب رئيس الجامعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، لبناء جسور التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعتين والتطوير والشراكة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد على الصعيدين المصري والعالمي في ظل الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن حلوان تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والتخصصات الفنية الفريدة ولديها الكليات الأم في الفنون والموسيقى وتضم قامات علمية كبيرة وفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، إلى جانب وجود خطة استراتيجية لديها يتم العمل عليها وفق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والإنشاءات، وكذلك التحول لجامعة صديقة للبيئة، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج التعليمية وأنشاء برامج جديدة مميزة تتوافق مع متطلبات واحتياجات المجتمع في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والتغيرات المتلاحقة في كافة المجالات.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية الشراكات والتعاون بين الجامعات في ظل امتلاك كل جامعة لتخصصات فريدة في ظل توجُّه الدولة فى التوسع لإنشاء الجامعات، والمساهمة فى منح الفرصة الحقيقية للطلاب لاستكمال مسار العملية التعليمية الخاص بهم، والتعاون في تطوير مستشفى الطلبة وتحويله لمستشفى جامعي، والتواصل في ظل وجود تخصصات جديدة أنشئت تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقق متطلبات المجتمع المصرى، كذلك وجود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والتى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وما نشهده من تطوير كبير في قطاع التعليم الجامعي.

يأتي اللقاء في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعى بمختلف التخصصات، الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، والرغبة في عقد شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة.