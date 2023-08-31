السجن 10 سنوات لروسي حاول قتل معارض شيشاني بألمانيا بتكليف من قديروف

أصدرت المحكمة العليا في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 10 أعوام بحق روسي حاول قتل معارض شيشاني يقيم في ألمانيا.

وأدانت المحكمة المتهم "فاليد د." بجرائم تشمل إعلان استعداده لارتكاب جريمة قتل والتحضير لجريمة خطيرة تهدد الدولة.

وكان المتهم أعد لهذه الجريمة بناء على تكليف من ابن عم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الذي يدين بالولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واشترى لهذا الغرض مسدس غاز تم تحويله إلى سلاح حي كما اشترى ذخيرة أيضا.

ووفقا للمعلومات التي توفرت للقضاة، تلقى المتهم في الفترة بين مارس ويونيو أمرا بقتل المعارض محمد عبد الرحمانوف الذي يعيش في منطقة شفامونشن بجنوب ألمانيا، وبدوره كلف المدان رجلا آخر بتنفيذ الجريمة. وقام الشريكان باستشكاف الوسط المحيط بعد الرحمانوف في ديسمبر 2020.

وبعد ورود معلومة إلى الشرطة، تم القبض على المتهم في يناير 2021.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة كما خطط لها فاليد تستوفي معايير القتل الغيلة والدوافع الخسيسة.

كان الادعاء طالب في يونيو الماضي بسجن المتهم لمدة 11 عاما فيما طالب الدفاع ببراءة موكله دافعا بأنه مذنب فقط في جريمة تتعلق بالأسلحة.

وقال رئيس المحكمة إن جريمة القتل "تم الإعداد لها بعلم وموافقة ومتابعة" الرئيس الشيشاني قديروف، مشيرا إلى أنه لم يكن يهدف من هذا إلى إسكات المجني عليه وحسب بل أيضا إسكات شقيقه الذي يعيش في المنفى أيضا والذي يعد هو الآخر من المنتقدين المعروفين للحكومة. وأضاف رئيس المحكمة أنه تم التخطيط لـ "انتقام دموي".

وبعد النطق بالحكم، قال المجني عليه: "سأواصل نشاطي السياسي".