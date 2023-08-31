اليونان تستخدم «درونز» ومجسات لدرجات الحرارة لمكافحة حرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن بلاده ستطلق طائرات بدون طيار "درونز" وتستخدم مجسات لدرجات الحرارة في الغابات لتحسين الجهود الوقائية لمكافحة الحرائق، بعد انتقادات من نشطاء في مجال المناخ بسبب حرائق الغابات المستمرة منذ قرابة أسبوعين.

وقال ميتسوتاكيس لأعضاء البرلمان: "رغم تأهبنا على نحو أفضل هذا العام دونا عن غيره فإننا واجهنا مزيجا غير مسبوق من الحوادث "، في إشارة إلى موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد في يوليو، وكانت الأطول في اليونان منذ أعوام، فضلا عن هبوب رياح عاتية.

وأضاف ميتسوتاكيس أن السلطات بدأت الخطوات الأولى للحصول على أكثر من 100 طائرة بدون طيار "درون" لاكتشاف حرائق الغابات فور اندلاعها.

وأشار إلى أن هناك خططا لتركيب مجسات لقياس درجات الحرارة في المواقع الأثرية وفي الغابات التي يرتفع فيها خطر نشوب حرائق، فيما ستستعين السلطات بنحو 500 من علماء الغابات وألف فرد إضافي من فرق الإطفاء.

وذكرت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن حريق إيفروس أتى على 812.6 كيلومتر مربع على الأقل، وهو ما يفوق مساحة مدينة نيويورك التي تبلغ 778.2 كيلومتر مربع.

وتنتشر حرائق الغابات في الصيف في الدولة الواقعة على البحر المتوسط، وقالت الحكومة إن عوامل الطقس الحار شديد الجفاف المصحوب بهبوب الرياح، وهو ما يربط العلماء بينه وبين تغير المناخ، زادت الأمر سوءا في العام الجاري، مما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من منازلهم، بحسب وكالة "رويترز".

ويستعر حريق غابات في منطقة إيفروس بشمال شرق البلاد، وهو أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح في أوروبا هذا الصيف، لليوم الثالث عشر على التوالي اليوم الخميس، بعدما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا ودمر منازل وأتى على مساحات شاسعة من الغابات. و

ويواصل مئات الأفراد من فرق الإطفاء بذل الجهود لإخماد الحريق الهائل في إيفروس، وذلك بعد تنفيذ عدد من عمليات الإجلاء ليل أمس الأربعاء.