حريق منزل في مانيلا يودي بحياة 16 شخصا

قال مسؤولون اليوم الخميس إن 16 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع في منزل يتألف من طابقين تم تحويله إلى مصنع للملابس في الفلبين.

وقال ناهوم تاروزا، أحد المديرين الإقليميين في مكتب الحماية من الحرائق، إن ثلاثة أشخاص نجوا من الحريق عبر الهروب من نافذة في الطابق الثاني من المنزل في مدينة كيزون بالعاصمة مانيلا.

وأضاف تاروزا، في مقابلة إذاعية، أن"الضحايا كانوا محاصرين في المنزل".

وقال تاروزا إن "الحريق اندلع أمام المنزل، وهو المدخل والمخرج، حيث كانت تجري عملية توسعة للمنزل".

وأضاف تاروزا أن الزوجين اللذين كانا يملكان المنزل والمصنع وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات كانوا من بين القتلى.

وقال تاروزا إنه تم العثور على جثة طفل آخر تحت الأنقاض بينما كان رجال الإطفاء يقومون بإزالة الأنقاض.

وأضاف تاروزا "آمل ألا يكون هناك المزيد من الضحايا".