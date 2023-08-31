 كوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا على محو مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا على محو مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 1:41 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 1:41 ص

أعلنت كوريا الشمالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أنها أجرت تدريبات تكتيكية على ضربة نووية تحاكي "محو" مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

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