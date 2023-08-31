إصابة 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

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أصيب ستة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة بيوريا في ولاية إلينوي الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين من المصابين حالتهما حرجة.
ولم يتم الكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.