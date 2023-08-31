 إصابة 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية


نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 7:59 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 7:59 ص

 أصيب ستة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة بيوريا في ولاية إلينوي الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصين من المصابين حالتهما حرجة.

ولم يتم الكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.


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