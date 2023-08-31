سلطة النقد الفلسطينية تؤكد عدم قانونية بنك تؤسسه حماس في غزة

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، عدم قانونية بنك للوقف الإسلامي تؤسسه الجهات الحكومية التابعة لحركة "حماس" في غزة.

وقالت سلطة النقد التي تمثل البنك المركزي الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إنها تحذر الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى بنك الوقف الفلسطيني.

وأوضحت أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يُعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف لسنة 2010.

ونبهت سلطة النقد الفلسطينية، الجمهور سواء أفراد أو شركات من التعامل مع بنك الوقف في غزة لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم.

وكان عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، التي تديرها حماس، صرح بأن بنك الوقف الفلسطيني قيد التأسيس على أن يكون تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة.

وأسست حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بنكيين اثنين هما البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، من دون أن ينالا اعتراف سلطة النقد الفلسطينية.