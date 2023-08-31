مسئول بالأعلى للجامعات ينتقد تصريحات نقيب المهندسين: غير متزنة وتسبب بلبلة

علق الدكتور محمد شعيره رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، على قرار تقليص الدراسة في كلية الهندسة إلي 4 سنوات بدلًا من 5، موضحًا أن ما حدث فهم خاطئ للقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد لا يعمل على عدد السنوات سواء 4 أو 5 سنوات، وإنما يتعلق بحصول الطالب على شهادة البكالوريوس بإنهاء الساعات المقررة حسب إمكانات الطالب، مؤكدًا أن هناك مرشدًا أكاديميًا لكل طالب؛ لدراسة حالته وقدرته وبالتالي يسجل بالمقررات التي يمكنه تجاوزها.

ولفت إلى أن المعارضين للقرار يتحدثون بعقلية القديم المتجمد، ولكن التعليم شهد تطورًا كبيرًا، لتحويل الطالب من متلقي إلى باحث عن المعلومة.

وانتقد رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، تصريحات نقيب المهندسين حول قرار تقليص عدد سنوات الدراسة لطلبة الهندسة، وتأكيده بأنه لن يتم قيد الخريجين من جامعة القاهرة في النقابة، وتراجعه بأنه سيعرضها على لجنة التعليم في النقابة واصفًا إياها بالتصريحات المتسرعة.

وواصل حديثه: «نقيب المهندسين عضو رسمي بالقرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة في قطاع الدراسات الهندسية الصادر منها القرار ولا يحضر، لو حضر لكان لاطلع على التفاصيل».

وذكر أن التصريحات غير المتزنة تسببت في البلبلة، وتخوف الطلاب، من عدم اعتراف نقابة المهندسين بخريجي هندسة القاهرة والتي يطلق عليها أم الهندسة في مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي- على حد وصفه.