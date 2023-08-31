 وصول ثالث سلاسل الإمداد لاستكمال فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي - بوابة الشروق
الخميس 31 أغسطس 2023 12:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

وصول ثالث سلاسل الإمداد لاستكمال فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي

أحمد سباق
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 12:00 ص

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه من المقرر دعم السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي بالجزء الثالث من التجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه جارٍ استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة القادمة، وذلك في إطار الدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وأكد أن هذا في إطار دعم قطاع الصحة بالمحافظة، الذي يهدف لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك