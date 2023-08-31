الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 9 منازل في حي البستان جنوب الأقصى واستدعاء أصحابها

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بهدم تسعة منازل في حي البستان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت حي البستان، برفقة قوات الاحتلال، وألصقت إخطارات بالهدم على تسعة منازل، إضافة إلى استدعاءات لأصحاب المنازل المخطرة، لمراجعة ما يسمى "قسم الرقابة على الأبنية" في البلدية.

وقال باحث في شؤون القدس، إن قوات الاحتلال تعيد توزيع أوامر هدم في حي البستان، محذرا من نيتها دفع أصحاب المنازل المخطرة للاعتراف بالبناء دون ترخيص، من أجل تسهيل عملية الهدم دون الرجوع إلى المحكمة.

يذكر أن حي البستان مهدد بالهدم بالكامل من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، ويضم 116 منزلا ويسكن فيه ما يقارب 1500 نسمة.