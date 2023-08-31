ألمانيا: معهد إيفو ينصح بإلغاء ضريبة الكهرباء لدعم التنقل الكهربائي

أوصى معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني، بإلغاء ضريبة الكهرباء لدعم التنقل الكهربائي في ألمانيا.

وقال أوليفر فليك المدير المسئول عن الاقتصادات الصناعية والتقنيات الجديدة في معهد "إيفو"، اليوم الخميس: "قد يجعل هذا الأمر عملية التحول إلى التنقل الكهربائي ميسورة التكلفة بصورة أكبر".

وفي المقابل، رأى فليك، أن على الحكومة أن تتخلى عن منح حوافز لشراء السيارات الكهربائية، أو تقديم دعم إضافي لأسعار الكهرباء لشحن هذه السيارات.

ومن جانبه، رأى رئيس المعهد كليمنس فوست، أن دعم سعر الكهرباء للسيارات الكهربائية سيقلص من الحافز؛ لترشيد استهلاك الكهرباء ومن ثم سيفاقم من مشكلة ندرتها في قطاعات أخرى.

ونصح باحثو المعهد الاقتصاديون، بتوفير سعر موحد لثاني أكسيد الكربون في تجارة الانبعاثات الأوروبية حتى يمكن حماية المناخ على نحو فعال، وحذروا من أن اتخاذ المزيد من التدابير التي تخص كل ولاية وكل قطاع لن يؤدي إلا إلى تقويض تجاة الانبعاثات وإلى وجود عملية تنظيم مزدوجة باهظة الكلفة.

وطالب الباحثون الحكومة، بأن تعمل على توليد المزيد من الكهرباء وذلك بالاستعانة بتعزيز دمج أسواق الكهرباء الأوروبية.

ونصح الخبراء، بتحسين شبكات التوزيع وتحسين مراقبة الشبكات وتوفير عدادات ذكية للكهرباء حتى لا تؤدي تقلبات الجهد الكهربائي إلى انقطاع الكهرباء، وقالوا إنه ينبغي منح مالكي السيارات الكهربائية حوافز سعرية لشحن سياراتهم عندما يتوافر كم كاف من الكهرباء.