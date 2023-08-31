ميقاتي :المؤامرات على لبنان كبيرة ونحتار من أين تأتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن المؤامرات على لبنان كبيرة ولكن بوجود الجيش لا خوف على الوطن، قائلا: "الحمد لله أن البلد لا يزال واقفا ومحميا".

وقال ميقاتي، خلال زيارته قاعدة بيروت الجوية اليوم، في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، إن "المؤامرات على هذا الوطن كبيرة، ونحتار من أين تأتي، وهي تستهدف وحدة هذا الوطن وسيادته وحدوده. لولا الجيش وقيادته الحكيمة، ماذا كان حلّ بالبلد؟"، مضيفا: "بوجود جيشنا، فلا خوف على البلد.أنتم نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية، ما تجسدونه بوحدتكم هو النموذج الذي نريده للبنان".

وأضاف: "جيشنا اليوم بقوم بمهام كثيرة وصعبة والاتكال عليه، أنتم حماة الوطن، ومن دونكم لا وطن ولا حضور فعلياً للدولة".

وأشار إلى أن قائد الجيش "يتحمّل اليوم عبئا لا يستطيع أن يتحمّله إنسان، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد مالياً واقتصاديا، وهو يجاهد لكي يبقى هذا الجيش واقفا على قدميه وحامي سيادة الوطن".

ورأى أن "لبنان محميّ اليوم بقوة عظيمة هي العناية الإلهية وندعو الله أن يحمي جيشنا الباسل"، مضيفا: "نحن نمر بظروف صعبة جدا، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية وتولّي الحكومة تصريف الأعمال، وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب والتشنجات السياسية المستمرة".

وقال ميقاتي: "علينا أن نستمر في العمل لبناء الدولة، لأن لا خيار لنا سواها، وأن نقوم بعملنا بطريقة صحيحة، وهذا ما نسعى دوماً لفعله".

بدوره، قال قائد الجيش إن "العسكريين متسلحون بإرادتهم الصلبة وإيمانهم بلبنان وبرسالتهم ومؤسستهم، ومستمرون في أداء مهماتهم، لن ينال شيء من عزيمتهم، وسيحافظون على المؤسسة التي ستحافظ بدورها على الوطن".