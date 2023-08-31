رئيس المقاولون السابق: صلاح لن ينتقل للدوري السعودي

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مستمر مع الريدز ولا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي على الرغم من الإغراءات القوية التي يتعرض لها من قبل نادي اتحاد جدة السعودي في الفترة الماضية.

وقال شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة ten:" محمد صلاح سيستمر مع ليفربول الإنجليزي في الفترة القادمة ولن ينتقل إلى الدوري السعودي ولن يلعب في اتحاد جدة السعودي لرغبته في تحقيق إنجازات كبيرة في أوروبا مثل الفوز بالكرة الذهبية".

وتابع:"أتوقع أن يقاوم محمد صلاح كل الإغراءات التي تصله من نادي اتحاد جدة السعودي والاستمرار مع فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة القادمة وأعتقد أن لن يلعب في أي دوري عربي في المنطقة العربية".