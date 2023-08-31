الأهلي يحيي ذكرى مرور 17 عاما على وفاة عبد الوهاب

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أحيا نادي الأهلي، ذكرى أليمة، تخص لاعبه الدولي السابق، محمد عبد الوهاب، الذي توفي قبل 17 عاما.

في مثل هذا اليوم، 31 أغسطس 2006، توفي محمد عبد الوهاب أثناء مران الأهلي، في ملعب مختار التتش، نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

كتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "لن ننساك.. عبد الوهاب ستبقى ذكراك في قلوبنا".

يذكر أن محمد عبد الوهاب لعب للأهلي موسمين خلال الفترة بين 2004 و2006، حيث كان معارا من نادي الظفرة الإماراتي.

توفي عبد الوهاب عن عمر يناهز 23 عاما بعد مسيرة حافلة بالألقاب المحلية والقارية مع الأهلي ومنتخب مصر.