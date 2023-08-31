سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث توفيق السيد عضو عضو لجنة الحكام السابق، باتحاد الكرة، عن فترة تواجده لمدة 9 أشهر مع لجنة التحكيم في الموسم الماضي.

وقال توفيق السيد عبر برنامج اون تايم:"انا كنت المسؤول عن تعيين الحكام للمباريات، لأنني كنت رئيسا للجنة التعيينات، وكلاتنبرج كان لا يحب محمد الحنفي الحكم، وهو كان يأخذا موقفا من بعض الحكام الكبار، مثل الحنفي والصباحي، ويضع عليهم علامات حمراء".

وأضاف السيد خلال تصريحاته:" كلاتينبرج كانت "دماغه صعبة جدا"، وكنا نختلف في بعض الأمور".

وواصل:" كلاتبينرج كان مستبعد 16 حكما مساعدا و11 حكما رئيسيا من حكام الدوري الممتاز، وجئت أحل مشاكل كثيرة في لجنة الحكام".

أما عن بيريرا رئيس لجنة الحكام فقال: "اقترحت على بيريرا اختيار حكام مصريين فى نهائى كأس مصر ونسبها لنفسه".

وأشار السيد إلى اختيار حكم الدرجة الأولى جلال أحمد فى معسكر الواعدين رغم وصوله إلى 44 سنة، مشيرا إلى أن انطباع الحكام عن بيريرا أثناء معسكر بورسعيد غير إيجابي".