زاهي حواس عن أول مناظرة له في تليفزيون إيطاليا: عمر الشريف ظهر كومبارس لأول مرة

روى الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، كواليس أول مناظرة أجراها في التليفزيون الإيطالي، للرد على المزاعم التي تقول إن الفضائيين وسكان قارة أطلانتس هم بناة الأهرامات.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن موعد المناظرة كان في الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، لافتًا إلى أنه قرر الاستعانة بالفنان عمر الشريف، حتى يعزز موقفه.

وذكر أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنان الراحل وقتها، حتى يظهر معه في منطقة الأهرامات، معقبًا: «ضحكت معاه وقلت له عاوزك تظهر كومبارس لأول مرة، فاتعصب وقال لي إيه!، ففهمته الحكاية وقلت له: (ستات إيطاليا بيحبوك تعالى أقف جنبي عشان هتخلي الناس تسمعني)»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «الشريف» قدمه باللغة الإيطالية على أعلى مستوى وهو ما ساعده على تحقيق فوزًا في تلك الجولة، مشيرًا إلى أن مقولته «تلك المزاعم مكانها مزبلة التاريخ» انتشرت في كل مكان بالعالم.

وذكر أن الرد على المنتقدين باللغة العربية ومن داخل مصر، لا يحقق التأثير المرجو، مضيفًا: «أنا دخلت تليفزيونات في كل حتة بهدلتهم وغسلتهم بالأدلة العلمية وبقوة في نفس الوقت»، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن الشخص العادي عندما ينظر إلى الأهرامات، لن يتصور أن يبنيها بشر، موضحًا أن الأهرامات كانت المشروع القومي للـ3 ملايين نسمة الذين عاشوا في ذلك التوقيت.

وأكمل: «ربنا حامي مصر بالكنوز الموجودة فيها والتي تبهر العالم، وعندما أقيم محاضرة في أي فرع يحضر 2000 واحد ويقطعون التذاكر للاستماع إلى الحضارة المصرية التي تبهر العالم، والتي اكتشفنا 30% من آثارها فقط».