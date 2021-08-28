كندا: مستوى الخطر على سكان بريتش كولومبيا من سلالة أوميكرون الجديدة لا يزال ثابتًا

أعلن مسئولو الصحة في كندا رسميا، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة (BA.2.86) شديدة التحور من فيروس أوميكرون في مقاطعة بريتش كولومبيا بأقصى الغرب الكندي، مشددة على أن مستوى الخطر لايزال ثابتا.

وأوضح مسئولو الصحة العامة عن أن الحالة هي لفرد مقيم في مقاطعة بريتش كولومبيا ولم يسافر خارج المنطقة. وأعلنت السلطات عن هذا الاكتشاف، مؤكدة أن الشخص المصاب لم يتم إدخاله إلى المستشفى، وأن مستوى الخطر الإجمالي على سكان المقاطعة لا يزال ثابتا.

وأصدرت كبيرة الأطباء في المقاطعة الدكتورة بوني هنري، إلى جانب وزير الصحة أدريان ديكس، بيانًا مشتركًا للتأكيد على أن ظهور السلالة الجديدة كان متوقعًا. ويتماشى هذا الحدوث مع التكيفات التطورية المستمرة للفيروس أثناء انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وتظهر سلالة (BA.2.86)، التي نشأت في الدنمارك في الشهر السابق، أكثر من 35 طفرة في أجزاء مهمة من الفيروس مقارنة بالسلالة السائدة (XBB.1.5) التي سادت طوال معظم عام 2023. وقد ظهرت في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا.

وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المتغير BA.2.86 يمكن أن يمتلك قدرة معززة على إصابة الأفراد الذين أصيبوا سابقا بكوفيد-19 أو تلقوا لقاحات.

وعلى الرغم من أن العلماء يؤكدون أهمية المراقبة اليقظة للسلالة BA.2.86، إلا أنهم ما زالوا واثقين من أنه من غير المرجح أن يؤدي إلى موجة شديدة من المرض والوفيات. ويأتي هذا الضمان من الاستجابات المناعية العالمية التي تم تطويرها من خلال التطعيمات والالتهابات السابقة.

وفي حين لاحظت السلطات الصحية الكندية ارتفاعًا مؤخرًا في حالات كوفيد-19، إلا أن نشاط الفيروس الإجمالي يظل عند مستوى منخفض نسبيًا.