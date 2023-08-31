واشنطن تدعو مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى اجتماع جديد بقاعدة رامشتاين الألمانية

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دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستين دول ما يعرف بمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى حضور اجتماع جديد في القاعدة الجوية الأمريكية بمدينة رامشتاين الألمانية.

وأعلنت القاعدة الجوية، التي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن الاجتماع الخامس من هذا النوع سينعقد في التاسع عشر من سبتمبر المقبل.

وسيجري وزراء الدفاع والمسئولون العسكريون في دول المجموعة مجددا مشاورات حول سبل تعزيز دعم أوكرانيا.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تضم المجموعة دولا أخرى منها ألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال.

وكما جرت العادة في الاجتماعات السابقة، تم توجيه الدعوة أيضا إلى دول من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو" لحضور الاجتماع التالي.

وتخوض روسيا منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022 حربا على جارتها أوكرانيا.