المستشار العسكري للجامعة العربية: هناك عناصر موجودة بالمنطقة تعمل ضد الأمن العربي

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن هناك عناصر موجود داخل المنطقة العربية تعمل ضد الأمن العربي، مؤكدًا أن البعثات الدبلوماسية من كل دول العالم تضمن عناصر أمنية ومخابراتية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن مازال الوعي والثقافة العامة لم ترتقي بالحد المطلوب؛ لعمل وقاية للتخطيطات الخارجية بأيادي داخلية موجودة، لافتًا إلى استقطاب عناصر ضعيفة تحت بند الحاجة في الحياة، أو الثقافة المحدودة واستغلالهم.

وذكر أن هناك عناصر تستغل البيئة الحاضنة لعدم الاستقرار من خلال الوعي والثقافة الضعيفة، مشددًا على أن تحصين الوعي العربي هو سلاح مهم لتحقيق الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن الإعلام ليس هو المنبر التوعوي التثقيفي الوحيد، موضحًا أن هناك دور يقع على عاتق وزارة وقصور الثقافة بالمحافظات، إلى جانب رجال الاقتصاد والصناعة والسياسية ورجال الدين من الأزهر والكنيسة للمشاركة في التوعية والتثقيف.

واقترح ضرورة الاستعانة برجال السياسة أو أساتذة الجامعات وعمل حلقات تثقيفية بشكل شهري للحديث عن الأبعاد الثقافية العامة، تنظيم ندوات تثقيفية بالوزارات المختلفة مثل ما تفعل القوات المسلحة التي تنظم دورة تثقيفية شهرية لكوادرها بعيد عن المنهج الأمني والتنمية كجهاز خدمة وطنية.