الجيش الياباني يسعى لتسجيل ميزانية قياسية في ظل تصاعد التهديدات في المنطقة

تسعى وزارة الدفاع اليابانية إلى تسجيل ميزانية قياسية خلال السنة المالية المقبلة، في ظل تصاعد التهديدات في المنطقة، حيث من المتوقع أن يكون لدى الدولة المسالمة بعض أعلى معدلات الإنفاق العسكري في العالم، مع بقاء بعض الأسئلة بشأن كيفية تمويل الحكومة للزيادة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الوزارة القول اليوم الخميس، إنها تسعى للحصول على 7ر7 تريليون ين (6ر52 مليار دولار) للسنة المالية التي ستبدأ في أبريل من عام 2024، وذلك بزيادة نسبتها 13% بالمقارنة مع العام السابق.

ومن المقرر أن يكون المبلغ مساويا تقريبا لحجم الإنفاق العسكري في فرنسا وألمانيا، وفقا لأرقام عام 2022 التي قدمها "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

ومن الممكن أن يتجاوز حجم الإنفاق العسكري لليابان في نهاية الامر، كل نظرائه في مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، بعد أن تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 60% على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.