خبير اقتصادي: وحدة بريكس بالوزراء تحدد أوجه التعاون الاستثماري بين مصر والأعضاء

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على تأسيس وحدة «بريكس» بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا القرار مهم للغاية باعتبار مصر عضوًا في هذا التكتل الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن تجمع بريكس هو بمثابة نادي لا يوجد له هيئة تنفيذية، وليس له مقر دائم، بل عبارة عن مجموعة قمم وتفاهمات بين الأطراف الخاصة بها، موضحًا أن الوحدة ستكون حلقة وصل بين المستثمرين والفرص الاستثمارية الموجودة بالدول الأعضاء.

وأوضح أن وحدة بريكس بمجلس الوزراء يجب عليها تحديد أوجه التعاون، وتقديم خارطة طريق للمستثمرين المصريين تخبرهم بالدول التي يمكن التعاون معها خلال بريكس في مجال الاستيراد والتصدير، وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق منصة لنشر ما تكشفه دراسات تلك الوحدة لتفعيل وجود مصر في بريكس.

ووجه نصيحته لمسئولي وحدة بريكس بالوزراء، بضرورة دراسة اقتصاديات الدول الجديدة المنضمة للتكتل، بما في ذلك دراسة شكل التعاون للصيغة الجديدة المكونة من 11 دولة، منوهًا بأن هذه الصيغة ستكون لها سمات أكثر تطورًا وتشابكًا من القديمة، بالإضافة إلى أهمية بحث التفاصيل الاقتصادية وأوجه التعاون كافة بالمستقبل.