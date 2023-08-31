 أحمد جمال يفتتح حفل محكي القلعة بأغنية اضحكي - بوابة الشروق
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أحمد جمال يفتتح حفل محكي القلعة بأغنية اضحكي

كتب: حسام جودة - تصوير: دنيا يونس
نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 1:16 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 1:16 ص

أحيا الفنان أحمد جمال، واحدة من أقوى سهرات الصيف، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وبدأ جمال، الحفل بتحية الجمهور؛ ليقدم بعدها أغنية اضحكي، في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

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