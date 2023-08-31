أحمد جمال يفتتح حفل محكي القلعة بأغنية اضحكي

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أحيا الفنان أحمد جمال، واحدة من أقوى سهرات الصيف، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.
وبدأ جمال، الحفل بتحية الجمهور؛ ليقدم بعدها أغنية اضحكي، في أجواء مليئة بالحب والبهجة.