الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في الجابون لضبط النفس والدخول في حوار شامل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية في الجابون إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن "الأمين العام يتابع عن كثب تطورات الوضع في الجابون. ويدين بشدة محاولة الانقلاب كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات".

كما دعا جوتيريش، قوات الأمن في الجابون إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية "علي بونجو" وأسرته.

وكانت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا قد ظهرت عبر شاشة تلفزيون "جابون 24" من القصر الرئاسي لإعلان "إنهاء النظام القائم" و"حل مؤسسات الدولة". وقال العسكريون - في وقت لاحق - إن "بونجو" رهن الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".

وأعلن التليفزيون الوطني في الجابون - في وقت سابق اليوم - أن المجلس العسكري عين الجنرال بريس أوليجي نجيما "رئيسا للمرحلة الانتقالية" في البلاد.