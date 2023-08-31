 نائب بمجلس الدوما: محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات إنزال بحري في القرم ستفشل - بوابة الشروق
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نائب بمجلس الدوما: محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات إنزال بحري في القرم ستفشل


نشر في: الخميس 31 أغسطس 2023 - 5:27 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أغسطس 2023 - 5:27 ص

 قال ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، إن محاولات القوات الأوكرامية، لتنفيذ عمليات إنزال بحري في شبه الجزيرة؛ "محكوم عليها بالفشل، وسيتم القضاء عليها بشدة".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن شيريميت قوله إن "هدف الأوكرانيين هو ساحل شبه جزيرة القرم، والمهمة الرئيسية للعدو ليست القتال، لكن ببساطة زرع الذعر والهروب. لكنهم حصلوا على ما يستحقونه".

وأضاف: "سنستمر في إحباط محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات إنزال بحري في شبه جزيرة القرم، وسيتم القضاء على العدو".

وأكد أن الغرض من مثل هذه الطلعات البحرية للعدو هو "الدعاية". وشدد على أن "أي محاولات للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعرض العدو لخطر مميت. وسنواجههم.. في كل مكان، في البر والبحر".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - عن تدمير طائرة روسية لـ 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال ، كما دمرت زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من المنشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني، والتى يطلق عليها جزيرة الأفاعي.


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