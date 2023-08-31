الفلبين: نرفض مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان اليوم الخميس، أن الفلبين لا تعترف بمطالب بكين التوسعية في بحر الصين الجنوبي التي ظهرت في أحدث نسخة من خريطة الصين القياسية.

وقالت الخارجية الفلبينية إن "المحاولة الأخيرة لإضفاء الشرعية على سيادة الصين وولايتها المزعومة على المعالم والمناطق البحرية الفلبينية، ليس لها أي أساس بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982."، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء رفض الفلبين في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها ماليزيا أمس الأربعاء، حيث رفضت الأخيرة الاعتراف بمطالب الصين الأحادية الجانب في المياه البحرية الماليزية في صباح وساراواك.

ودعت مانيلا بكين إلى "التصرف بمسؤولية" والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم الدولي لعام 2016.

وتظهر خريطة الصين القياسية البحرية فعليا أن كل بحر الصين الجنوبي تقريبا يقع في نطاق أراضيها.