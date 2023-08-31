تخفيض المصروفات 25% بالجامعة الأهلية في بني سويف لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بنسبة 25% للعام الجامعي 2023-2024؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ نظراً لجهودهم المبذولة في إنشاء وتشغيل الأهلية حتى أصبحت تخدم قطاع كبير من المجتمع، وتنفيذاً لاستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية الجامعية التي أطلقها رئيس الجمهورية نحو رؤية مصر للتنمية 2030، وبناء الجمهورية الجديدة التي تتخذ من التعليم والبحث العلمي محوراً أساسياً للتقدم والمنافسة مع الأمم.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار الجامعات الأهلية هي هدية الرئيس للشعب المصري لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأةضح أن إدارة الجامعة تحرص على الوقوف دائمًا بجانب أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، ومساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يصب في خدمة المؤسسة التعليمية وتقدمها وتحقيق استراتيجيتها وأهدافها، وتحفيزاً لهم لأداء مهامهم علي أكمل وجه.

وأشاد رئيس الجامعة، بالطفرة الهائلة التي شهدتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة في كل المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تبلورت في عهد الرئيس السيسي وقيادته الرشيدة، والتطوير الملحوظ والتقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع افتتاح الجامعات الأهلية والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التعليم الجامعي في مصر، حيث إنها لا تهدف إلى الربح، وذلك لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، وحرصه على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق.