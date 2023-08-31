جنوب إفريقيا: وفاة 73 شخصا على الأقل في حريق بمبنى في جوهانسبرج

لقي 73 شخصا على الأقل حتفهم في حريق نشب في مبنى من خمسة طوابق في وسط مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم أجهزة إدارة الطوارئ في جوهانسبرج، روبرت مولودزي، إن 52 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا.

وأضاف مولودزي في تحديث على منصة إكس، تويتر سابقا، أن عملية البحث والإنقاذ جارية، وأنه تم إجلاء عشرات السكان.

وقال مجسيني تشواكو، أحد مسؤولي الأمن العام في جوهانسبرج، لمحطة "ايه ان سي ايه" التلفزيونية، إن المبنى كان مشغولا بشكل غير قانوني.

وأضاف تشواكو أنه نظرا لأنه لا يوجد إمداد كهربائي لمثل تلك المباني، فإن هناك اعتقاد أن الشموع أو نيران الطهي قد تكون السبب في الحريق. وتابع أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحريق.