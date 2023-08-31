النرويج: الصراع الروسي الأوكراني أحدث تغييرًا في الوضع الأمني بأوروبا

قالت السفيرة النرويجية الجديدة لدى الهند "ماى- إيلين ستينير" الأربعاء، إن الصراع الروسي الأوكراني أحدث تغييرا بالوضع الأمني في أوروبا، مثمنة "المساهمات الإنسانية" التي تقدمها الهند لمعالجة آثار هذا الصراع.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها سفيرة النرويج، بمناسبة بدء مهام عملها كسفيرة لبلادها في الهند، حيث قالت "أعتقد أنها بداية طيبة، خاصة وأن مراسم تقديمي لأوراق اعتمادي إلى الرئيسة الهندية كانت مؤثرة جداً، وأعتقد أن هذا الوقت جيد جدا لتواجدي في الهند، التي نعتمد عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنكون سعداء لمواصلة العمل مع الهند من أجل تحقيق هذه الأهداف".

وأشارت إلى أن هناك الكثير من القضايا التي يمكن للهند والنرويج العمل معاً لمعالجتها، "وقد كنا من أوائل الدول التي اعترفت بالهند كدولة مستقلة، ونحن الآن نعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية ومعالجة قضية التغير المناخي".



وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، لفتت السفيرة النرويجية إلى أن التجارة بين البلدين تضاعفت، وأن هناك الكثير من الشركات النرويجية تعمل في الهند، وأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين البلدين؛ سيساعد على بث الشعور بالثقة بين الشركات النرويجية.