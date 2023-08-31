ألفا روميو تطرح 33 وحدة من السيارة فائقة القوة 33 ستارديل

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية ألفا روميو النقاب عن أحدث سياراتها فائقة القوة تحت اسم ستارديل. ويرى كثيرون أن السيارة ألفا روميو تيبو 33 إحدى أجمل سيارات الشركة الإيطالية هي مصدر الإلهام للسيارة ستارديل. وتستهدف السيارة الجديدة منح السائق أداء سيارات السباق على الطرق. وتقدم ألفاروميو السيارة ستارديل في فئتين واحدة بمحرك تربو مزدوج ذي 6 صمامات، الثانية كهربائية كليا.

وبحسب موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات فإن السرعة القصوى للسيارة الجديدة 206 أميال (333 كيلومتر) في الساعة وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا (100 كيلومتر) في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان. وفي حين مازالت التفاصيل المعلنة عن النموذج الكهربائي من السيارة محدودة، فإنها تعمل بقوة 750 حصان (559 كيلووات/ساعة) ويصل مداها إلى 280 ميلا (450 كيلومتر) قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

في الوقت نفسه فإن المحرك التربو المزدوج التقليدي في السيارة يعطي قوة قدرها 620 حصان كما هو الحال في السيارة ميزاراتي إم.سي 20، والتي تشترك معها في استخدام العديد من مكونات الشاسية. وسيتم نقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة يعطي 8 سرعات.

وبطريقة أو بأخرى فإن السيارة ألفا روميو 33 ستارديل 2024 ستكون مزودة بذراع مزدوج ونظام تعليق نشط يمكنه رفع الطرف الأمامي للسيارة لتجاوز المطبات بسرعة. كما أن نظام التعليق مرتبط بإطار إتش وهيكل أحادي من ألياف الكربون توفر الخفة والصلابة.

في الوقت نفسه فإن السقف المصنوع من الألومنيوم وألياف الكربون يساعد في دعم الأبواب الكلاسيكية التي تأخذ شكل الفراشة. وللمساعدة في إبقاء وزن السيارة أقل ما يمكن، تمت صناعة إطارات النوافذ من ألياف الكربون أيضا، كما أن الواح جسم السيارة مصنوعة من مادة البولي كربونات.

وتعتزم الشركة الإيطالية إنتاج 33 وحدة فقط من السيارة ستارديل وتم حجزها مقدما وبيعها بالكامل.