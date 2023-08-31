أذربيجان تحتج على تصريحات استفزازية من شخصيات فرنسية

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الخميس، سفيرة فرنسا لدى البلاد آن بوايون، احتجاجا على تصرفات عمدة مدينة باريس ورؤساء عدد من المدن الفرنسية.

وأفادت وكالة أنباء أذربيجان "أذرتاج"، أن حكومة باكو سلمت سفيرة فرنسا مذكرة احتجاج على إرسال قافلة من الشاحنات تحت اسم "المساعدات الإنسانية" إلى معبر "لاتشين" الأذربيجاني الحدودي برفقة عمدة مدينة باريس آن إيدالجو ورؤساء عدد من المدن الفرنسية وإدلائهم بتصريحات استفزازية ضد أذربيجان.

ووصفت أذربيجان، هذه التصرفات من الجانب الفرنسي بأنها "تدخل مباشر في الشئون الداخلية لأذربيجان واعتداء على سيادتها ووحدتها الترابية المتعارف عليها في القانون الدولي".

وأعلن في اللقاء مع السفيرة أن هذه "الأعمال الاستفزازية التي أصبحت أداة لحملة الكذب والتلاعب التي تنفذها أرمينيا ضد أذربيجان هي مثال آخر على الخطوات المتزايدة التي تهدف الى زيادة حدة التوتر في المنطقة والتي تتخذها فرنسا لتحفيز أرمينيا على مواصلة موقفها الانتقامي".

ويصف الجانب الأذربيجاني محاولة إرسال البضائع إلى أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا تحت أي مسمى ضد إرادتها ودون الحصول على موافقتها كما يتطلبه الإطار القانوني الدولي فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية الدولية، بأنها عمل استفزازي.

وطالبت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدةٍ الجانبَ الفرنسيَ بالتخلي عن الخطوات التي تستهدف سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها المتعارف عليها بالقانون الدولي.