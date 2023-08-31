جنوب إفريقيا: إسكوم للكهرباء تبدأ فصل الأحمال من المرحلة الرابعة

من المقرر أن تقوم شركة الطاقة المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، بتنفيذ ما يسمى بفصل الأحمال من المرحلة الرابعة، حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس.

ويأتي قرار تقليص 4000 ميجاوات من الشبكة بعد تعطل المزيد من وحدات توليد الكهرباء، بينما تسارع المنشأة إلى تجديد احتياطي التوليد في حالات الطوارئ.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن شركة "اسكوم هولدينجز إس.أو.إس ليمتد"، كانت تخطط في البداية إلى خفض انقطاع التيار الكهربائي من المرحلة الثانية، حيث تقوم بتقليص 2000 ميجاوات من الشبكة، بداية من الساعة الخامسة من صباح اليوم.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان لها، إنه من المقرر أن يتم نشر تحديث آخر في وقت لاحق اليوم.