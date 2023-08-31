استكمال رصف طريق الخريجين بطول 9 كيلو مترات بمركز سمالوط في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة البدء في استكمال إعادة رصف طريق الخريجين، ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وفي إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وبخاصة قطاع الرصف والطرق لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ، أن طريق الخريجين بسمالوط يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية، ويعتبر بديلا استراتيجيا هاما للطريق الصحراوي الغربي وطريق مصر - أسوان الزراعي، حيث يمتد من مركز مغاغة مرورا بمراكز بني مزار ومطاي، ومركز سمالوط.

وأشار إلى أن الانتهاء من أعمال الرصف يُسهم في عودة الحركة المرورية لطبيعتها، والتيسير على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أن أعمال رصف طريق الخريجين بسمالوط بطول 9 كم تأتي ضمن خطة المشروعات المركزية وفقا للخطة الزمنية المعدة.

وأكد أن الأعمال يجري تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، بالتعاون مع وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة؛ بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.