أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، استقالته من منصبه، اليوم الخميس، في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مبديا دعمه المستمر للحكومة، مع تنبيه سوناك إلى ضرورة ألا يعتبر الدفاع "إنفاقا غير أساسي".

وجدد والاس في رسالة استقالته الرسمية مناشدته للحكومة بعدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق، وكتب: "عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "أعلم أنك تتفق معي في أننا لا يجب أن نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقا تقديريا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه".

وفي الشهر الماضي، قال والاس إنه أراد التنحي بعد 4 سنوات في المنصب وإنه سيترك دوره كمشرع في البرلمان في الانتخابات المحلية القادمة سعيا لفرص جديدة.

وأشاد سوناك بعمل والاس قائلا في رسالة رد بها عليه "خدمت بلدنا في 3 من أكثر المناصب تطلبا في الحكومة: وزيرا للدفاع، ووزيرا للأمن ووزيرا لشؤون أيرلندا الشمالية".