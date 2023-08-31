اللواء محمود خليفة: الجماعات الإرهابية لن تتوقف بالمنطقة طالما هناك مصالح غربية

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إنه لن يتم إيقاف عمل الجماعات الإرهابية مثل داعش بالمنطقة؛ طالما هناك مصالح دول أجنبية في إسقاط الدول العربية، نظرًا لاستمرار الإمدادات لهم، ولكنها قد تضمحل طبقًا لإرادة وقوة الشعوب.

واستشهد خلال حوار خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، بالجيش المصري في استعادة أرضه من الجمعات الإرهابية، وكذلك نجاح العراق في تحرير أراضيه وعودة الأراضي السورية بمساعدات خارجية، منوهًا أن هناك تدخلات أجنبية من أجل استمرار الأوضاع المضطربة في بعض البلدان العربية.

وذكر مثال للتدخلات الأجنبية التي تحدث في اليمن، والتي تتجسد في محاولة الجيش اليمني بمساعدة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مهاجمة ميناء الحديدة، ولكن تصدر أوروبا والأمم المتحدة مناشدات بعدم الهجوم على الحديدة لأسباب إنسانية، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذه المطالبة الأوروبية والأممية هو حماية السلاح الذي يصل للحوثي عن طريق الحديدة.

وأفاد بأن هناك تدخلات من مصالحها استمرار الأوضاع المضطربة باليمن، نظرًا لوجود قاعدة عسكرية أمريكية جنوب عدن، وفي الضفة الأخرى من باب المندب هناك قاعدة أمريكية أخرى في جيبوتي، لذلك هناك مصالح لأمريكا في استمرار هذه الأوضاع.

وشدد على أن إرادة الشعوب والتفافها حول حول الأجهزة المعنية مهم جدًا، لعدم إنجاح المخططات الخارجية بالإقليم العربي.