لندن: روسيا تعرضت مؤخرا لما يعد أكبر هجوم عليها منذ بداية الصراع بطائرات درون

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن روسيا شهدت في ليلة الثلاثاء / الأربعاء الماضية، ما يصل إلى 5 هجمات منفصلة بطائرات دون طيار "درون" هجومية أحادية الاتجاه، فيما يعد أكبر هجوم على روسيا منذ بداية الصراع.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، أنه تم تسجيل انفجارات في موسكو وبريانسك وريازان، وفي قاعدة بسكوف الجوية القريبة من الحدود مع إستونيا.

ومن المحتمل أن يكون الهجوم الذي وقع في بسكوف، قد تسبب في إلحاق أضرار بالعديد من طائرات النقل العسكرية الروسية.

وذكر التقييم أنه خلال أغسطس الجاري، شهدت روسيا وقوع 25 هجوما منفصلا بطائرات بدون طيار، حيث يكاد يكون من المؤكد أنها نُفذت بواسطة طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه.

ووصلت العديد من الطائرات دون طيار إلى أهدافها، وهو ما يعني على الأرجح أن الدفاع الجوي الروسي يواجه صعوبة في رصدها وتدميرها.

ومن المرجح أن تعيد روسيا التفكير في وضع دفاعها الجوي بالمنطقة الواقعة بين أوكرانيا وموسكو، لكي تتعامل بشكل أفضل مع تلك الهجمات.