الصليب الأحمر يؤكد عدم حسم مصير أكثر من 28 ألف ملف لمفقودين بالعراق

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، أن لديها أكثر من 28 ألف ملف لمفقودين في مختلف أنحاء العراق لم يتم حسمها حتى الآن.

وأكدت هبة عدنان المتحدثة باسم اللجنة، في تصريح لها، عدم حسم ملفات آلاف المفقودين في عموم العراق لأسباب وظروف متعددة، أبرزها عدم وجود سجل مركزي يضم قاعدة بيانات موحدة لدى الجهات العراقية لإحصاء أعداد المفقودين والتواصل مع ذويهم والطلبات الواردة بكشف وبيان مصيرهم المجهول، فضلا عن أن ذوي المفقودين يتواصلون مع جهات متعددة ومنظمات أخرى بالإضافة إلى الصليب الأحمر، ما يزيد من صعوبة الأمر.

وأضافت أن ملف المفقودين يحتاج الى جهود كبيرة وتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية في العراق؛ ليتم حسم قضية المفقودين في العراق، الذي يصنف من بين أكثر البلدان في أعداد المفقودين حول العالم، نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد على مدار سنوات وغير ذلك من أسباب وظروف الفقدان.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعراق تلقت أكثر من 1400 طلب بحث عن المفقودين خلال العام الماضي، وتم كشف مصير 678 مفقودا.

وتلقت 994 طلبا للبحث عن المفقودين خلال النصف الأول من العام الجاري، تم كشف مصير 171 منهم في جميع المحافظات العراقية.