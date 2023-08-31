البدري: تجربتي مع الزوراء العراقي ستكون صعبة

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علق حسام البدري، المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، على توليه تدريب الفريق، وتجربته مع الكرة العراقية.

البدري سبق له خوض عدد من التجارب التدريبية خارج مصر وبالتحديد في شمال إفريقيا، مع وفاق سطيف الجزائري والصفاقسي التونسي.

وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «نادي الزوراء من أكبر الأندية العراقية، والتجربة ستكون صعبة».

وأضاف: «الزوراء يمر بعملية تغيير قوامه، ونقوم ببناء فريق جديد ولدينا ارتباطات في بطولة آسيا يوم 18 سبتمبر المقبل».

وتابع: «الإدارة تعمل بشكل كبير ويومي ونعمل على إنهاء الصفقات لتكوين قوام الفريق، وأتمنى تحقيق أمنياتهم ومواصلة التتويج بالبطولات».

وأتم: «أسعد بمتابعة الإعلام المصري لمسيرتي في الخارج، ولدي مكانة كبيرة بسبب ارتباطي بالأهلي».