تراجعت عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية بمقدار 43.3 تريليون وون (32.7 مليار دولار أمريكي) على أساس سنوي حتى يوليو من العام الحالي، بسبب تباطؤ أرباح الشركات وتراجع سوق العقارات.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، أن عائدات الضرائب بلغت 217.6 تريليون وون خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض من 261 تريليون وون العام السابق.

وخلال هذه الفترة، انخفضت ضريبة الدخل المحصلة بمقدار 12.7 تريليون وون، وانخفضت ضريبة الشركات بمقدار 17.1 تريليون وون. وتم جمع ضريبة نقل أقل بمقدار 700 مليار وون، نظرا لتخفيض الضرائب على الوقود لمعالجة التضخم.

وفي شهر يوليو وحده، جمعت الحكومة ضرائب بلغت 39.1 تريليون وون، بانخفاض قدره 3.7 تريليون وون عن العام السابق.

وذكرت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أرباح رأس المال وضريبة الميراث والهبة وانخفاض عدد المنازل المتداولة. حيث بلغ عدد المنازل المتداولة 55 ألف منزل في مايو، بانخفاض 12.7 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها تخطط لجمع إجمالي ضرائب وطنية للعام المقبل بقيمة 367.4 تريليون وون، وذلك بانخفاض نسبته 8.2 بالمائة عن الرقم المخطط له في عام 2023 البالغ 400.5 تريليون وون.