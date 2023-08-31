سائحة روسية تساعد في إسعاف طائر اللقلق بالغردقة

عثرت سائحة روسية، أثناء تواجدها بأحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة، على طائر "اللقلق"؛ بعد سقوطه متأثراً بكسر أحد جناحيه.

وقال تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، لـ"الشروق" أنه تم استلام الطائر، ويتم حالياً إسعافه على أن يتم إطلاقه بعد أن يتعافى.

وأضاف أن طائر اللقلق يهاجر في جموع ضخمة من أماكن تكاثره إلى وسط وجنوب أفريقيا حيث يبحث عن غذائه، ويتم مشاهدته في رحلتي الربيع والخريف.

وأشار إلى أنه طائر كبير الحجم، ولا يهاجر ليلا ويتوقف للمبيت حتى ترتفع درجة حرارة الهواء في الصباح، ثم يبدأ في التحليق من جديد.