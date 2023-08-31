محلل سياسي: انقلاب الجابون يختلف عن النيجر ومالي

عبر جان بيير دارنيس، المحلل في مؤسسة البحث الاستراتيجي، والأستاذ المشارك في جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس وفي جامعة لويس في روما، عن الحذر بشأن وصف الأحداث التي وقعت في الجابون واعتبارها سلبية.

كانت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون، أعلنت، استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27% من الأصوات.

وعلق دارنيس في تصريحات لموقع "ديكود 39" الإيطالي على الوضع في الجابون، قائلاً: أستبعد الاستخفاف الأوروبي بالمشكلة، لأن المراقبين الدوليين عبروا عن شكوكهم بشأن الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين للرئيس بونجو.

وأشار إلى شكوك قوية بأن هذا النظام قد زور الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحذر الشديد بشأن تقييم هذا "الانقلاب، لأن غياب الانتخابات الشفافة يبدو أنه السبب الرئيسي".

واعتبر أن الانقلاب الذي قام به العسكريين قد لا يكون في الحقيقة انقلابًا عسكرياً، مضيفاً: حدث ذلك لأنه في الانتخابات الأخيرة رفضت رئاسة بونجو حضور المراقبين.

وتابع: لا أرى أي صلة بين الحقائق في النيجر أو مالي أو بوركينا فاسو، حيث توجد أنظمة تدعم بعضها البعض الآن بالدعاية الروسية، مع مشاعر تغذيها الصحافة المناهضة للغرب وفرنسا، على حد تعبيره.

وتحدث المحلل السياسي عن تاريخ الجابون ونظام بونجو، قائلاً: أعتقد أنه لا ينبغي لنا حتى استبعاد فرضية إيجابية حول عواقب الانقلاب، أو أنه سيؤدي إلى شكل من أشكال إعادة تأسيس المؤسسات الديمقراطية.

وعبر المحلل عن القناعه بأنه يجب الانتظار لنرى ما إذا كان الأمر كله سيأخذ منحى استبداديًا أم لا.

ومضى قائلاً: دعونا لا ننسى أن سلطة بونجو كانت مشبوهة للغاية وبالتالي يمكن أن نواجه ردة فعل من جزء من المجتمع يعبر عنه الجيش يقول كفى لبعض المحسوبية في السلطة.