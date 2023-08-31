الصحة المجرية: ارتفاع ضحايا انفجار محطة غاز مسال إلى 3 قتلى

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قالت وزارة الصحة المجرية، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا وقوع انفجارات في محطة غاز مسال بالقرب من بوخارست ارتفعت إلى 3 قتلى، حيث لقي الشخص الثالث حتفه متأثرا بالحروق التي أصابته.

ولقي شخصان حتفهما على الفور في الانفجارات التي وقعت في قرية سريفيديا مساء السبت الماضي، كما أصيب 57 آخرون، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

ونقل 12 مصابا إلى دول أوروبية أخرى، عقب تفعيل رومانيا لآلية الحماية المدنية بالكتلة الأوروبية الأحد الماضي.

ويشار إلى أن رومانيا تفتقر للبنية التحتية لعلاج معظم أنواع الحروق الخطيرة.

وفتح الادعاء تحقيقا بشأن الواقعة.

ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجارات.

ووفقا لوزارة البيئة، فقد تم سحب رخصة المحطة في أكتوبر 2020.