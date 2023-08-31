البحوث الفلكية: ظاهرة القمر الأزرق ليست من علامات غضب الله

كشف الدكتور جاد القاضي مدير معهد البحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة «القمر الأزرق» وموعد ظهوره ودلالاته.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي، في مسافة قريبة من الأرض تبلع متوسط 340 ألف كيلو متر تسمي الحضيض، والبعيدة 360 ألف كيلو متر وتسمى الأوج، منوهًا بأن القمر عندما يصل لمرحلة الحضيض وينتقل لدور البدر يسمى قمر عملاق بغض النظر عن اللون.

ولفت إلى أنه يتم الاستفادة من ظاهرة «القمر الأزرق» في الحسابات الفلكية واللغط الذي يحدث في بداية الشهور العربية، مشددً على أن هذه الظاهرة لا يوجد بها أي دلالات أو علامات غضب من الله.

وأشار إلي أنه يمكن مشاهدة ظاهرة «القمر الأزرق» غدًا الخميس، من بعد غروب الشمس مباشرًة وحتى شروقها في اليوم التالي، حيث ستكون نسبة إضاءة البدر 100% ، وكذلك نسبه اكتماله.