دبلوماسي تركي: وزير الخارجية يعتزم اقتراح استئناف صفقة الحبوب بصيغتها الأصلية

قال مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يقترح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال المحادثات المقبلة في موسكو، استئناف صفقة الحبوب بصيغتها الأصلية.

وأضاف المصدر: "لقد قالت تركيا مرارا وتكرارا إنها تؤيد استئناف صفقة ممر الحبوب بصيغتها الأصلية بمشاركة أطراف اتفاقيات إسطنبول، حيث ترى أنها الأكثر كفاءة وأمانا في الظروف الحالية، والتي تجعل من الممكن منع امتداد الصراع الأوكراني إلى البحر الأسود"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي 17 يوليو الماضي، رفضت روسيا مواصلة مشاركتها في صفقة الحبوب، التي تم التوصل إليها قبل عام لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود. كما نصت الصفقة على تهيئة الظروف لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.

وبررت موسكو انسحابها من الصفقة بعدم تنفيذ الجزء المتعلق بالصادرات الروسية إلى السوق العالمية.