لجنة التنسيق الأمني البحري بالهند تجتمع أول سبتمبر لمراجعة وسائل مواجهة أي طارئ

قال مسئولون بحرس الحدود الهندي، إن لجنة التنسيق الأمني البحري الهندي ستعقد اجتماعا في مدينة "أحمد آباد"، في أول سبتمبر؛ "لمراجعة وسائل الاستعداد؛ لمواجهة أى موقف طارىء".

وقال المسئولون إن الاجتماع سيكون رقم 135 للجنة، وسيرأسه قائد حرس الحدود الهندي "راكيش بال"، مضيفين أن الاجتماع سيحضره ممثلون لهيئات متعددة من بينها الحرس الحدود والبحرية وسلاح الجو ووزارة الشئون الخارجية ووزارة الشئون الداخلية وهيئة البترول والغاز الطبيعي ومنظمة التنمية وبحوث الدفاع .

وأشار المسئولون إلى أن الاجتماع السابق للجنة رقم 134 كان قد تم عقده خلال شهر يناير الماضي، برئاسة مدير عام حرس الحدود "في.إس باثانيا"، الذي أكد خلاله أهمية الحفاظ على أمن منشآت الطاقة بالمناطق الساحلية، وحذر من تجاهل أي عامل يمس بالأمن البحرى الهندي، وأنه لا يمكن استبعاد احتمال التعرض لهجمات من قوى معادية، لذلك يتعين الاستعداد لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة في كل الأوقات، وأن يتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والاستعداد للرد الفوري على أي هجوم.