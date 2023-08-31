زيلينسكي: سنتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد في التجنيد للخدمة العسكرية

تعتزم السلطات الأوكرانية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في تجنيد الرجال للخدمة العسكرية، وفقا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو الأربعاء، بعد مناقشات أجراها مجلس الأمن في وقت سابق أمس، إنه سيتم التحقيق في جميع حالات مشروع الإعفاءات لعدم اللياقة المزعومة للخدمة منذ بداية الحرب حيث توجد شكوك في دفع رشاوى.

وأفاد زيلينسكي بأنه تم دفع ما بين ثلاثة آلاف إلى 15 ألف دولار كرشاوى للإعفاء من الخدمة العسكرية. ويتم إجراء فحوصات منفصلة إذا غادر شخص ما البلاد بعد قرار مشبوه من قبل الجهات المسؤولة.

وفي ضوء الحرب الروسية، فإن جميع الرجال في أوكرانيا ملزمون بأداء الخدمة العسكرية. ويتطوع الكثيرون للانضمام إلى الجيش للقتال ضد الجيش الروسي، لكن آخرين يشترون طريقهم للخروج من الخدمة العسكرية أو يدفعون رشاوى لمسؤولي الحدود من أجل مغادرة البلاد.