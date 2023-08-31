أعلن نادي روما الإيطالي، بشكل رسمي تعاقده مع البلجيكي روميلو لوكاكو، قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال روما خلال البيان الذي أصدره اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي:" يسر نادي روما عن التعاقد مع روميلو لوكاكو من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024".

وأعرب لوكاكو عن سعادته بالانتقال إلى فريق روما، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لفريق العاصمة الإيطالية:" الترحيب الذي قدمه لي هذا النادي وهؤلاء المشجعين أذهلني ويمثل حافزًا إضافيًا لتقديم كل شيء لفريقي الجديد، تنفست أجواء الاستاد الأولمبي كمنافس، وشعرت بدفء المشجعين الرومانيين واليوم من الجيد أن تعرف أنك جزء منه".

وأضاف البلجيكي:" لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع المالكين في الأيام الأخيرة وقد أذهلتني طموحاتهم، والآن علينا أن نعمل وأن نكون متواضعين وننمو مباراة بعد مباراة".

وأتم لوكاكو:" من جهتي، لا أستطيع الانتظار حتى أجعل نفسي متاحًا لفريقي".

جدير بالذكر أن لوكاكو خرج من حسابات الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي، وقام اللاعب بالتدرب مع فريق الشباب، عقب انتهاء إعارته مع فريق الإنتر.