المستشار أمير يعقوب يروي كواليس إصابته في حادث العريش الإرهابي: 3 طلقات اخترقت جسدي

روى المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، كواليس إصابته في الحادث الإرهابي بالعريش عام 2015، قائلًا إن القضاة عادوا إلى السكن المخصص لهم، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن دوى انفجار قوي أطاح بباب غرفته منتصف الليل، منوهًا أن «هناك سيارة مفخخة انفجرت أمام الفندق، وكانت غرفته في الجهة المواجهة للانفجار».

وأشار إلى تبادل إطلاق النار بعد الانفجار، مضيفًا: «التقيت حينها زميلي القاضي الشهيد عمر حماد، وتوجهنا لإنقاذ باقي الزملاء، لكن أحد الإرهابيين فتح النار علينا، وسقط حماد شهيدا وهو مستندا على كتفي».

وأوضح أن أحد الإرهابيين أطلق النار عليه، ثم اخترقت 3 طلقات جسده، قائلًا إنه رأى الطلقات تدخل في رجله اليمنى وتخرج منها.

وذكر أن الإرهابيين الذين هاجموا القضاة في فندق بالعريش عام 2015، كانوا يتعمدون إطلاق الرصاص لقتل القضاة أو إصابتهم في أماكن قاتلة لا يمكن النجاة منها.

ولفت إلى أنه «ما زال يعاني حتى الآن من شظايا الطلقات التي ضربه بها الإرهابيون»، مضيفا أنها «من الرصاص المحرم دوليا الذي ينفجر داخل الجسد».

وأوضح أنه وجد الشهيد حماد بجواره، مختتمًا: «قبلت يده واستشهد، ثم نقلت إلى مستشفى العريش، وأخبرني الطبيب بالمكان الذي يحب أن أنتقل إليه بعد إسعافي، والحمد الله أن الإصابة جرحت الشريان ولم تقطعه».