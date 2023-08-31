أظهرت نتائج التشريح الطبي الذي أجري، اليوم الخميس، على جثة رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية القاضي المرابط ولد العادل أن وفاته طبيعية.

وحسب التقرير الطبي فإن الوفاة كانت نتيجة لـ "قصور وظائف القلب".

وكانت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط طالبت في وقت سابق اليوم بكشف ملابسات حادثة وفاته "التي تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة."

وجاء ذلك في بيان وزعته اليوم الخميس، في نواكشوط أسرة القاضي الذي عثر عليه جثة هامدة في حمام منزله بالضاحية الشرقية للعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأربعاء، في غياب أفراد عائلته الذين كانوا خارج العاصمة لقضاء عطلتهم.

وقالت العائلة في البيان الذي وقعه شقيق القاضي وهو قاض آخر يدعى عبد الله ولد العادل " نشعر السلطات والرأي العام أن المستهدف إن ثبتت القرائن ليس المرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد".

وتحفظت السلطات القضائية على الجثة في انتظار نتائج إجراء التشريح الطبي لتوضيح أسباب الوفاة.