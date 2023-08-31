وزيران جديدان للطاقة والطفولة في الحكومة البريطانية

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، تعيين كلير كوتينو وزيرة لشئون أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، والنائب المحافظ ديفيد جونستون وزيرا لشئون الطفولة.

وأوضحت رئاسة الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن كوتينو تولت حقيبة وزارة أمن الطاقة خلفا لجرانت شابس الذي تولى حقيبة الدفاع، فيما حل جونستون محل كوتينو في منصب وزير شئون الطفولة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد عين شابس وزيرا للدفاع خلفا لبن والاس، الذى أعلن استقالته، في وقت سابق، اليوم.

ويعد ذلك ثاني تعديل وزاري مصغر يجريه سوناك على تشكيلته الوزارية منذ توليه رئاسة الوزراء نهاية العام الماضي، حيث أجرى تعديلا وزاريا في فبراير الماضي شمل أربع حقائب وزارية.